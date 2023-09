Scintille in Tv col collega di Terni

Scintille in diretta tv tra Alessandro Rapinese e il primo cittadino di Terni, Stefano Bandecchi, l’altra sera a La7 nel corso della trasmissione Piazza Pulita. Agli antipodi quasi su tutto i due sindaci che oltre che per la loro carica sono noti anche per la loro esuberanza non si sono sottratti allo scontro. Il dibattito si è acceso in materia di pressione fiscale quando il sindaco Rapinese ha elogiato la Tari, "la tassa perfetta" come l’ha definita. A questo punto Bandecchi, che al contrario sosteneva che in Italia la pressione fiscale è eccessiva, ha chiesto a Rapinese che lavoro facesse prima di diventare sindaco. Non appena Rapinese ha risposto che faceva l’agente immobiliare il primo cittadino di Terni l’ha accusato di non essere "un vero imprenditore" e altre amenità.R.C.