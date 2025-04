Vendeva scarpe di pregio on line, del valore di almeno 500 euro. Ma ai clienti, compresi i tre comaschi che l’avevano denunciata, arrivavano prodotti di infimo valore, della misura sbagliata. Loredana Merolla, 47 anni di Napoli, finita a processo per truffa, è stata prosciolta: le vittime non si sono presentate a processo, facendo decadere la procedibilità.