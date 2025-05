Scarica rifiuti abusivamente. Denunciato

La trasferta nel Comasco, a Lomazzo, per abbandonare un carico di rifiuti in un bosco lungo la provinciale 33 è finita con una denuncia per un varesotto. A distanza di qualche settimana si è visto recapitare a casa la denuncia accompagnata da una multa. Grazie alle immagini riprese dalle fototrappole gli agenti sono riusciti a rintracciarlo dalla targa del furgone, ha ammesso di aver più volte scaricato in quell’area sacchi di rifiuti. L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Como per violazioni ambientali. Inoltre, al responsabile è stata comminata una sanzione di 2.500 euro, oltre all’intimazione di ripristinare lo stato dei luoghi procedendo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati secondo la normativa vigente.