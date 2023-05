Scaramellini rapido Conferite le deleghe

Ecco la Giunta: tante conferme e alcune novità. Ieri il sindaco Marco Scaramellini ha conferito le deleghe ai 9 assessori. Francesca Canovi, che assume anche la carica di vicesindaco, si occuperà di Attività produttive ed Eventi, Simone Del Marco, una new entry, di Lavori pubblici, Michele Diasio continuerà ad occuparsi di Turismo, Olimpiadi e Sport, Marcella Fratta di Cultura, Educazione e Istruzione, Ivan Munarini di Bilancio e Patrimonio, Carlo Mazza di Urbanistica, Ambiente e Mobilità, Lorena Rossatti di Protezione civile, Organizzazione e Personale. Maurizio Piasini (new entry) sarà l’assessore ai Servizi sociali e Frazioni, Raffaella Volpatti (new entry) si occuperà di Gemellaggi, Politiche giovanili, Pari opportunità, Politiche dei tempi e Servizi demografici. Il sindaco seguirà Polizia Locale, Società e aziende partecipate e le altre materie non delegate. "Con la formalizzazione della nomina, i 9 assessori sono pienamente operativi - sottolinea il sindaco -. Ci sono nuovi progetti e iniziative da avviare. La volontà mia e dell’intera coalizione è stata da subito quella di garantire un governo alla città". F.D’E.