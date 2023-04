Salario sicuro? Sì, con il corso post diploma di meccatronica

Un corso che offre la garanzia, quasi assoluta, di garantirsi il posto fisso quello per diventare tecnico superiore per l’automazione organizzato da Itis Magistri Cumacini in collaborazione con Confindustria Como e Its Lombardia Meccatronica, con il supporto dell’amministrazione provinciale di Como. Il corso di studi post diploma ha una durata biennale e verrà presentato agli studenti interessati domani pomeriggio, nell’istituto tecnico comasco, nel corso di un incontro a partire dalle 16. Quasi la metà delle 2mila ore di formazione, ben 800, consistono in un tirocinio in un’azienda del territorio. Il corso forma tecnici superiori che operano nell’ambito della programmazione, integrazione, controllo, supervisione e messa in servizio di impianti e sistemi di automazione di processo destinati all’industria di base e di trasformazione. Il tasso di occupabilità di questo tipo di percorsi formativi è di circa il 98%. Oltre al Cumacin, collaborano al progetto le scuole Jean Monnet di Mariano Comense, Da Vinci – Ripamonti di Como, Sant’Elia di Cantù.