Ritrovo di pregiudicati, il questore chiude bar

Condotte illegali e ritrovo di pregiudicati, liti e risse in strada, danneggiamenti o schiamazzi molesti, aggressioni e lesioni e una situazione generale di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ma anche serate con dj set, che trasformavano di fatto il locale in una discoteca, senza autorizzazioni. È la lunga lista di contestazioni che hanno condotto ieri mattina alla sospensione dell’attività per 30 giorni del pub Civico XV di via Viganò, zona caserme a Como. Il provvedimento, emesso dal Questore di Como Marco Calì, è stato eseguito da polizia e carabinieri, sulla scorta anche dei numerosi interventi della Squadra Volante della polizia e del Radiomobile dei carabinieri. Tutti accadimenti raccolti nella relazione messa a punto dalla Divisione di Polizia Amministrativa, dopo aver tenuto sotto osservazione il locale per un periodo. Infine, nonostante le precedenti sospensioni delle attività disposte dal Questore, venivano ancora organizzate serate musicali. Pa.Pi.