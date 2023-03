Ristorante stellato addio la sede venduta all’asta

L’immobile affacciato su piazza Cavour che ospita il ristorante I Tigli in Theoria è stato venduto all’asta, assegnato al prezzo di 2 milioni e 440mila euro. La vendita fa seguito alla dichiarazione di fallimento della Giovanni Maspero&C, la società riconducibile all’imprenditore comasco Giovanni Maspero, 59 anni, finito agli arresti domiciliari ad aprile dello scorso anno per una serie di reati fiscali che coinvolgono le sue società. I giudici, alla luce di un debito erariale di circa 100 milioni di euro, avevano dichiarato il crac della società, che a sua volta incorporava la Prima Comunicazione, la Prima Ricerca & Sviluppo, e Theoria, la società a cui fa capo il ristorante con Stella Michelin I Tigli in Theoria, che ha sede in un prestigioso palazzo quattrocentesco alle spalle di piazza Cavour, ed è tuttora in attività con esercizio provvisorio. L’asta era suddivisa in due lotti: il primo riguardante l’immobile, che è stato assegnato, e il secondo relativo al ristorante, con gli arredi, le cucine, il marchio e una decina di dipendenti. Per questo secondo lotto, il cui valore iniziale era stato quantificato attorno ai 500mila euro, si era fatto avanti un potenziale acquirente, svanito nel momento in cui l’acquirente dell’immobile ha dichiarato che non lo concederà in locazione, requisito che era ritenuto fondamentale. Ora dovrà quindi essere programmata una seconda asta, con il valore dimezzato. Nel frattempo Maspero, accusato di bancarotta, autoriciclaggio e una serie di reati derivanti soprattutto da inadempienze tributarie e previdenziali, è in attesa di andare a processo davanti al Gup. Pa.Pi.