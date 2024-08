Riqualificata la fermata di Carugo

Ferrovienord ha concluso i lavori di rifacimento degli spazi sia interni che esterni della stazione di Carugo-Giussano sulla linea Milano-Asso, che sono stati realizzati in base alle nuove linee guida per gli interventi di riqualificazione, approvati da Regione Lombardia. L’intervento, in particolare, ha previsto la ristrutturazione del tetto e della facciata, la riqualificazione della sala d’attesa, che è stata completamente rinnovata nelle pareti, pavimentazione, controsoffitto, illuminazione e serramenti, e la realizzazione dei percorsi Lve (Loges Vet Evolution, sistemi di segnali e percorsi tattili integrati per ipovedenti) in banchina. Inoltre è stata portata a termine la sostituzione degli arredi esterni: panchine, cestini e bacheche. Infine la segnaletica presente.

L’intervento di riqualificazione della stazione di Carugo-Giussano, spiega Ferrovienord "fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, che rappresentano il 25 per cento di tutta la rete di Ferrovienord". I lavori di manutenzione straordinaria delle 29 stazioni, già completati in 14 stazioni e avviati in altre tre stazioni, sono finanziati da Regione Lombardia con 11 milioni e mezzo di euro. Le linee guida approvate dalla Regione per gli interventi di rifacimento delle stazioni, contengono indicazioni in particolare su: coperture, facciate, serramenti, sale d’attesa, sottopassi pedonali e rampe di accesso, pensiline, accessibilità di stazione e per ipovedenti, e per altri locali o fabbricati collegati. Ferrovienord gestisce in Lombardia 331 chilometri di rete e 124 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Sulla sua rete circolano 900 treni e viaggiano 200mila passeggeri al giorno. Pa.Pi.