Resort di lusso sul Lario Il Bretagne si fa bello per il debutto del Ritz

di Roberto Canali

Conferma la sua vocazione internazionale il lago di Como scelto dalla prestigiosa catena alberghiera The Ritz Carlton per celebrare il suo debutto in Italia, con un hotel di lusso che, salvo al momento improbabili slittamenti, verrà inaugurato entro il 2026 a Bellagio nel complesso dell’ex Hotel Grande Bretagne.

L’accordo tra la proprietà dell’immobile, la Grimit Srl, e il gruppo Marriot International con sede Maryland negli Usa e un portfolio di quasi 8.300 proprietà in 138 Paesi nel mondo, è stato siglato nei giorni scorsi.

L’apertura è prevista per il 2026 e la struttura affacciata sul lago offrirà 59 camere e 46 suite, tra cui due Ritz-Carlton suite, con una splendida vista sull’acqua e arredi di lusso.

Si tratta di un altro deciso passo avanti nell’offerta turistica - per intederci quella di più elevata gamma di clientela - per il Comasco.

Il resort disporrà di un centro benessere con piscina interna, ristoranti casual e raffinati e spazi per meeting ed eventi.

L’ampio parco e i giardini, in perfetto stile lacustre, comprenderanno un’area per la meditazione, un bel sentiero per lunghe passeggiate, una grande piscina esterna e un molo privato per consentire agli ospiti di raggiungere facilmente le altre destinazioni sul lago.

"Siamo entusiasti di annunciare l’accordo con Grimit Srl che ci consente di partecipare al restauro di una delle mete più acclamate dai viaggiatori di lusso - spiega Candice D’Cruz, vice presidente del gruppo per l’Europa -. Il lago di Como è uno dei fiori all’occhiello della regione Lombardia e non c’è luogo migliore per il debutto di The Ritz-Carlton in Italia.

Questo progetto dimostra il nostro impegno per far crescere il brand nelle destinazioni più amate dai nostri ospiti, oltre a rafforzare il nostro portfolio di brand di lusso Marriott International in Italia".

Lo storico Belle Époque Hotel Grande Bretagne fu uno dei primi hotel di lusso della regione, inaugurato nel 1850.

La struttura cadde in disuso alla fine del secolo scorso e fu acquisita dalla famiglia Galbusera, con l’obiettivo di ripristinare la reputazione dell’ex albergo attraverso un ampio progetto di ristrutturazione ed espansione.