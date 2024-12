Rassegna di presepi in canonica

Ultimi giorni per visitare la terza edizione della mostra di presepi allestita all’interno della Canonica di San Salvatore a Barzanò, in via Castello. Occasione inoltre per vedere uno dei più pregiati beni del Romanico in Brianza, con i suoi affreschi, che viene aperto solo in particolari momenti. L’esposizione è aperta al pubblico giovedì 2 gennaio dalle 10 alle 12, sabato 4 dalle 14 alle 18, domenica e lunedì 6 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sono esposti oltre 70 presepi di ogni dimensione e provenienza, artigianali e da collezione, con diverse interpretazioni originali e innovative, testimonianza della creatività.