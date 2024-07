Quattro milioni di euro per sistemare i moli e le sponde del Lario

La Regione ha stanziato 9,6 milioni di euro per valorizzare i laghi lombardi attraverso 26 nuovi interventi infrastrutturali sulle aree demaniali. I finanziamenti consentiranno la realizzazione e riqualificazione dei pontili e delle strutture per la navigazione pubblica di linea e da diporto, il miglioramento dell’accessibilità ai laghi, la realizzazione e il completamento di passeggiate a lago e percorsi ciclopedonali, il consolidamento di sponde e banchine, la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche.

All’Autorità di Bacino dei laghi Ceresio, Piano e Ghirla sono andati 750mila euro destinati alla riqualificazione della riva frazione San Mamete a Valsolda e le opere di ripristino del canale Lagadone e alla posa di pannelli fotovoltaici per la ricarica dei battelli a Porlezza. Altri 3,3 milioni di euro sono stati destinati all’Autorità di Bacino del Lario per la messa in sicurezza del porto di Gera Lario, la ciclopedonale a Domaso, la riqualificazione del molo di Riva Grande a Varenna e la messa in sicurezza del lago di Olginate.