Professionisti fanno sparire cosmetici

Per le modalità di esecuzione ricorda molto da vicino i colpi messi a segno allo Speed54 di Poncarale, nel Bresciano, oppure quello eseguito ad Antegnate alla Cam, specializzata nella produzione di capi spalla per i più importanti marchi di moda. In questo caso il bottino era stato ingente, un milione di euro. Ci sono molti elementi convergenti che conducono nella stessa direzione. Questa volta l’attenzione dei ladri si è spostata a Suisio, nella zona industriale del paese dell’Isola Bergamasca. In particolare nel mirino è finita la Brads, azienda di confezionamento e deposito di cosmetici. Il raid nella notte compreso tra il 30 aprile e il primo maggio. Ad agire, secondo le prime informazioni, una banda composta da almeno nove persone che ha portato via, secondo una prima stima, un intero bancale di prodotti cosmetici già confezionati e pronti per essere messi sul mercato. Dove? In Italia, all’estero? Per farsi largo nella ditta gli autori hanno sfondato i cancelli, dopo aver posizionato alcune auto di traverso sulla strada di accesso al capannone. È successo intorno all’ 1.50. Il servizio di vigilanza è stato allertato dalle immagini delle telecamere in cui si vedevano i nove uomini della banda mentre erano all’opera: otto a piedi, e uno che, un furgone, mentre sfondava il cancello d’entrata dell’azienda. I vigilantes si sono quindi precipitati sul posto, ma, arrivati in via delle Valli, sono rimasti bloccati perché la strada era stata sbarrata con tre automezzi. Particolare, questo, che si ritrova nei colpi a Poncarale e a Antegnate. Elementi che farebbero pensare che si tratti della stessa banda. O comunque composta da uomini intercambiabili tra di loro. Forse stranieri. Sull’episodio Indagano i carabinieri della Compagnia di Treviglio e i colleghi della stazione di Capriate San Gervasio. F.D.