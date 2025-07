Abiti tarocchi. In quindici patteggiano

CANTÙ (Como) Un numero incalcolabile di contraffazioni di capi e accessori di abbigliamento, partendo da tessuti originali provenienti da un mercato parallelo illegale, o contraffatti già all’origine, a cui venivano applicate etichette false o difformi. Un vasto sistema che era stato scoperto un anno e mezzo fa dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza di Como, che aveva portato a indagare 26 persone, molte delle quali residenti nel Comasco. Ora 15 imputati hanno deciso di patteggiare, tutti con pena sospesa, davanti al Gup di Milano, dove si erano radicate le indagini. I principali referenti dell’organizzazione, a cui veniva contestata anche l’associazione a delinquere, erano i fratelli canturini Marzio e Lorena Cappelletti, 59 e 54 anni, che hanno patteggiato un anno e 10 mesi. Un anno e 11 mesi per Alessandro Daniele Saudella, 62 anni di Bovisio Masciago e un anno e 6 mesi per Isabella Della Porta, 58 anni di Albizzate. Si sarebbero fatti carico di approvvigionare il materiale contraffatto, reperito in particolare da Saudella accompagnato dalla Della Porta, per affidarli a Marzio Cappelletti che, assieme alla sorella Lorena, ne avrebbero curato la lavorazione all’interno della ditta di cui sono soci, la 2C con sede legale a Cantù, dove i prodotti venivano anche etichettati e finiti. È stata invece esclusa l’associazione per altri tre imputati: Fausto Briccola, 64 anni di Guanzate, che avrebbe provveduto a fornire tessuti soprattutto di marca Louis Vuitton, per consegnarli a Saudella, ha patteggiato un anno e sei mesi di pena; mentre hanno convertito la pena in multe Davide Zorzi, 57 anni di Tradate e Marina Primi, 56 anni di Busto Arsizio, rispettivamente 20mila e 25mila euro. Le indagini avevano ricostruito le fornitore di tessuti, prodotti ed etichette di diversi brand di alta moda, per consentire la realizzazione degli articoli contraffatti. Pa.Pi.