Precipita dal tetto della scuola, è grave

CESANA BRIANZA (Lecco)

È caduto dal tetto della scuola, rimediando una grave botta alla schiena. In ospedale, nella tarda mattinata di ieri, è finito un operaio di 53 anni di origine egiziana residente a Milano, dipendente di una impresa edile della Bergamasca, e impegnato in lavori di manutenzione alla scuola primaria di via Ragazzi del ’99. L’infortunio è avvenuto verso le 11.30, quando l’uomo è caduto dal tetto su cui stava svolgendo lavori di manutenzione, pare a causa di uno sfondamento, e atterrando sulla soletta sottostante: un volo di circa tre metri, che ha fatto subito scattare l’allarme. I soccorritori e il medico del 118, arrivati in posto pochi minuti dopo la chiamata di emergenza con ambulanza e automedica, a una prima valutazione hanno diagnosticato la presenza di un grave trauma alla schiena, al bacino e a una gamba, con una situazione fortemente critica, al punto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Dopo aver stabilizzato il ferito, mettendolo in condizione di affrontare il trasporto, l’operaio è stato caricato sull’elicottero e portato all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivato alle 13 in codice rosso, ed è stato ricoverato con prognosi riservata. Le sue condizioni al momento sono stabili, e occorrerà attendere la fine del periodo di osservazione prima di poter emettere una prima prognosi. Nel frattempo sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lecco e della stazione di Valmadrera, assieme ai vigili del fuoco e al personale di Ats Brianza. In attesa di valutare le condizioni dell’operaio, e le reali conseguenze dell’infortunio, e in attesa di poter ascoltare la sua versione, dovranno essere verificate le misure di sicurezza adottate sul luogo di lavoro, e le cause della caduta, atto dovuto in questi casi, che viene affrontato fin dai primi istanti. Pa.Pi.