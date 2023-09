Porlezza, sospesa la licenza di un bar di via Cuccio: troppe risse

Porlezza (Como), 6 settembre 2023 – Sospensione della licenza per 15 giorni, e contestuale chiusura del locale, in esecuzione di un ordine del Questore di Como, per un bar di Porlezza, in via Cuccio. Il provvedimento è stato eseguito oggi dalla Polizia di Stato e dai carabinieri di Porlezza, che da tempo avevano segnalato illegalità e illeciti amministrativi, anche in relazione alle misure di contenimento della pandemia da Covid-19. È stato inoltre accertato che in più occasioni l’esercizio pubblico era frequentato da persone gravate da pregiudizi penali, di polizia e sottoposti a misure di prevenzione. I carabinieri hanno quindi rivolto al Questore, nella sua qualità di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, la richiesta di sospensione della licenza, come previsto dall’articolo100 del Tulps, nei confronti del titolare. In più circostanze, all’interno del locale, risulta che siano avvenute minacce gravi tra avventori, liti e risse sfociate anche in lesioni. Il Questore di Como, all’esito di un’istruttoria svolta dai poliziotti della Divisione Amministrativa e Sociale, ha ritenuto che “presso l’esercizio pubblico esistano obiettive condizioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”, disponendo la sospensione della licenza del bar.