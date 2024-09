Famiglia violenta, botte al ristoratore per non pagare il conto: papà, mamma e figlia a giudizio

L’aggressione era avvenuta nel tardo pomeriggio dell’8 luglio quando i tre si erano presentati dai titolari del ristorante La Giazzera di Porlezza, armati con tre bastoni, con i quali li avevano aggrediti e picchiati. Il movente, che aveva scatenato l’ira di famiglia, risaliva a un mese prima, quando i tre Perretta erano andati a cena al ristorante, tentando poi di allontanarsi senza pagare, con la scusa di dover andare a prelevare i soldi. Ma a luglio, quando si erano ripresentati, il titolare li aveva riconosciuti, imponendogli di pagare. Così padre, madre e figlia si erano ripresentati, incuranti dei clienti già presenti in sala - alcuni dei quali fuggiti impauriti - e avevano iniziato a colpire i due titolari del ristorante.

In particolare, Maurizio Perretta si era accanito contro il titolare mentre la moglie e la figlia contro la titolare del locale. Portati in ospedale e medicati, gli aggrediti erano stati dimessi con prognosi di una ventina di giorni, per le numerose lesioni e tumefazioni, ma nel frattempo i carabinieri di Porlezza erano intervenuti, avevano ricostruito l’accaduto, raccolto le testimonianze e portato tutta la famiglia in carcere con le accuse di lesioni aggravate in concorso. I tre erano inoltre stati denunciati a piede libero per il porto in luogo pubblico dei bastoni e per le minacce rivolte ai gestori del ristorante di bruciargli il locale e di ammazzarli. In pronto soccorso era finito anche Maurizio Perretta, che aveva riportato alcune escoriazioni nella colluttazione, ma non tali da necessitare il ricovero.