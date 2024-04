Polizia locale. Infrazioni record. Sono 212mila

Polizia locale in festa per il 150esimo della fondazione del Corpo. L’evento è stato celebrato ieri mattina in Loggia, alla presenza delle autorità - sindaco Laura Castelletti in testa - e di sera con un concerto della Banda Isidoro Capitanio in San Barnaba. L’occasione è servita al comandante, Marco Baffa, per tirare le somme delle attività che nel 2023 hanno più impegnato i poliziotti di prossimità - 314 uomini, di cui 216 agenti -, vocazione poliedrica nel presidio del territorio. Le violazioni al Codice della strada rimangono una fetta importante del lavoro della Municipale, che nel 2023 ha contestato 212.251 infrazioni a fronte delle 198.265 del ‘22, in forte aumento rispetto alle poco più di 146mila del 2020. Oltre la metà dei verbali è per divieti di sosta (108.675, quasi raddoppiati rispetto ai 67.140 del 2020) e per il transito indebito nelle Ztl (59.088 nel 2023, 33004 nel 2020). In crescita anche multe per parcheggi sui marciapiedi (8.372 nel ‘23, 7.526 nl ‘22), mancato uso di cinture (1.580 nel 2023, 956 ne 2020) l’uso dei telefonini al volante (1.197 nel ‘23, 875 nel 2020), mentre sono stabili gli usurpatori degli stalli per disabili (1061 nel ‘23). L’impianto fisso di via Montelungo ha rilevato 22.716 violazioni per velocità elevata. Aumentano gli incidenti stradali rilevati (1325 nel 2023, 1246 nel 2022) di cui sei mortali. E ancora, la Locale ha denunciato 1121 persone ed effettuato 8 arresti, 49 dei quali per spaccio.I cani sono intervenuti 360 volte, 184 nei parchi e 48 nelle scuole: 29 kg di hascisc e marijuana, 1,6 kg di eroina e quasi tre kg di cocaina, i sequestri. 216 persone sono state denunciate perché guidavano ubriache o drogate. Sono stati attivati 11 iter da Codice rosso per maltrattamenti domestici e violenze. B.Ras.