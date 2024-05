Piazzale Alpini, piaccia o no il perimetro diventa permanente

Basta transenne. L’area di Piazzale Alpini che, dopo la pandemia, il Comune, insieme alla cooperativa DocServizi, ha cercato di rilanciare con un denso palinsesto di eventi (soprattutto musicali), non sarà più perimetrata dalle transenne temporanee posizionate in occasione della stagione dei concerti, ma da una recinzione permanente, opera da 800mila euro "extra Pop" (Piano delle opere pubbliche) voluta dalla Giunta Gori e approvata in Consiglio comunale non senza malumori all’interno della stessa maggioranza, tanto che l’opera è stata soprannominata la “recinzione della discordia”. L’obiettivo, come spiega l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini, "è quello di cercare di migliorare la qualità della recinzione, consentendo di poter proseguire con le attività di animazione. Negli ultimi anni, infatti, l’area ha ospitato oltre 250mila persone, di cui oltre 100mila solo in un anno. Per consentire la fruizione della piazza erano state montate alcune strutture provvisorie, ma ora vogliamo migliorare ulteriormente la fruizione da parte del pubblico".

La perimetrazione dello spazio, che si sviluppa dietro alla stazione dei bus e a pochi passi dalla stazione ferroviaria, sta prendendo forma in questi giorni con la posa dei primi metri di recinzione. Entro la fine di maggio l’intervento sarà concluso. Non solo la recinzione, anche la parte sul verde sarà terminata: sarà ricavata una grande aiuola. Una corsa contro il tempo, dato che il bando per la concessione di Piazzale Alpini indica come data di inizio attività il 1° giugno 2024. L’avviso pubblico per per assegnare lo spazio si è chiuso il 29 aprile, ultimi giorno per candidare proposte volte alla valorizzazione del piazzale animato dal 2020 dalla DocServizi con il palinsesto Nxt Station. La proposta pervenuta è una sola, adesso si provvederà alla valutazione sulla conformità da parte della commissione tecnica. Il progetto prevede varchi girevoli per gli accessi e qualche angolo di verde in più con nuovi alberi e panchine.

M.A.