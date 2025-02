Pedaggi in Consiglio. Il ticket Milano-Meda salasso da 120 € mensili

Il progetto di rendere a pagamento la Milano-Meda, una volta che il suo tracciato sarà inglobato dalla Pedemontana, spaventa e non poco anche la provincia di Como da dove partono, ogni giorno in direzione del capoluogo e dell’hinterland, migliaia di automobilisti. Un tema che verrà affrontato nella prossima seduta del consiglio provinciale, indetta giovedì pomeriggio a Villa Saporiti, nel corso della quale verrà discussa una mozione congiunta dei gruppi Democratici e Civici e Centro Destra contro l’introduzione del pedaggio. Secondo il Pd l’introduzione di una tariffa pari a 0,20 euro per km, comporterebbe una spesa di circa 4-6 euro al giorno, per un totale che potrebbe attestarsi tra gli 80 e i 120 euro mensili. Sono pronti a mobilitarsi anche i sindaci della provincia di Como contrari al progetto che prevede di far pagare il tratto che da Lentate sul Seveso arriva a Cesano Maderno. Il rischio che gli automobilisti pur di sottrarsi al pedaggio modifichino le loro abitudini scegliendo di raggiungere Milano utilizzando la viabilità ordinaria, con il rischio di creare lunghe code e aumentando lo smog.