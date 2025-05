Incontro galante finito in rapina. Due denunciati

La notte del 21 aprile, un cinquantenne di Castiglione Olona era stato rapinato, dopo essersi appartato in un parcheggio di via Monte Rosa a Bregnano, con una donna conosciuta su un sito di incontri. Quando era ormai svestito, era stato aggredito da un uomo incappucciato, che aveva aperto l’auto e lo aveva picchiato, per farsi consegnare il portafogli, impossessandosi anche dei suoi pantaloni, forse convito che il denaro fosse nelle tasche.

Ora i carabinieri di Cermenate e Lurago d’Erba, sono arrivati a identificare e denunciare la coppia di rapinatori, sia la donna che era in auto con la vittima, che il suo complice, ritenendo che si fossero appositamente accordati. Sono una donna di origine venezuelana di 29 anni e il suo convivente, un italiano di 43 anni, residenti a Bregnano, dove hanno subito una perquisizione che ha consentito di recuperare alcuni oggetti sottratti durante la rapina. Al momento della denuncia, il cinquantenne non aveva saputo fornire molte indicazioni per risalire la donna, scappata assieme all’aggressore, che aveva aperto lo sportello dell’auto e iniziato a picchiarlo, causandogli ferite per le quali si era dovuto rivolgere la pronto soccorso.

Pa.Pi.