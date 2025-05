Giusto in tempo per la stagione estiva: riapre il parcheggio davanti a Villa Carlotta

Giusto in tempo per la stagione estiva. Si è concluso l’intervento di messa in sicurezza del parcheggio sul lato della statale Regina, tra il Grand Hotel Tremezzo e Villa Carlotta, che rischiava di scivolare nel lago. I cedimenti della pavimentazione si erano verificati all’inizio gennaio e avevano reso necessario un primo intervento di consolidamento per oltre 280mila euro di spesa. Sono invece ancora in corso i lavori a lago necessari per proteggere dall’azione del moto ondoso l’argine a lato della Statale Regione sempre nello stesso tratto del parcheggio. Questo ulteriore intervento del costo di 237mila euro servirà a evitare il ripresentarsi del problema negli anni a venire.