Partite a bocce e abiti da sposa. Esauditi i desideri degli anziani

Anche quest’anno i “Nipoti di Babbo Natale“ si sono dati un gran da fare e durante le feste hanno realizzato oltre 9mila desideri di altrettanti anziani ospiti in 491 case di riposo di tutta Italia. Una gara di solidarietà che ha raggiunto tutte le regioni, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. In sette edizioni sono stati realizzati 43.022 desideri, coinvolgendo 771 case di riposo in tutto il Paese.

Sogni piccoli come quello espresso dal signor Giacomo, 75 anni, seduto sulla sedia a rotelle, che ha chiesto di "fare una partita a bocce, magari giocandosi un caffé". Un desiderio il suo esaudito da Pierfrancesco che è andato a trovarlo in casa di riposo e l’ha portato al bocciodromo, promettendogli di tornare.

La signora Ernesta, 88 anni, ha chiesto di poter andare di nuovo in un atelier di abiti da sposa, che ha confezionato per una vita intera. "Sono Ernesta ma tutti mi chiamano da sempre Maria. Da ragazza ho vestito tante giovani donne nel giorno più importante, creando l’abito dei loro sogni. Sono tanti anni che non riesco più a cucire, ma ricordo ancora la sensazione dei pizzi e dei merletti tra le dita. Il mio sogno è poter rivivere per un giorno parte di quelle emozioni, vedendo ancora una volta quei magnifici vestiti bianchi".

Le ha risposto Ilaria, che ha realizzato il sogno di Ernesta con profonda emozione di tutti. "Il successo di “Nipoti di Babbo Natale“ è il risultato di uno straordinario lavoro di squadra - concludono gli organizzatori -. Grazie di cuore a tutti i partecipanti che hanno creduto nella magia del Natale: ai nipoti e ai donatori che hanno realizzato i singoli desideri, alle case di riposo che hanno dedicato loro ascolto e cura e agli anziani che ci affidano i loro sogni". Ro.Can.