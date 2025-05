Como, oltre 2000 parrucche ed extension non a norma per un valore di 90mila euro: maxi sequestro in un negozio

Como, 2 maggio 2025 – Parrucche ed extension sia naturali che sintetiche, per un valore stimato di oltre 90mila euro, sono state sequestrate dalla Guardia di finanza in un negozio in quanto prive delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. Un totale di 2068 pezzi, qualificati come potenzialmente pericolosi, trovati dai militari del Gruppo Como durante i controlli negli esercizi commerciali, in particolare tra le verifiche avvenute a Como in questi giorni.

Ai responsabili delle violazioni sono state elevate sanzioni amministrative complessive, variabili tra un minimo di 1000 un massimo di oltre 51mila euro. Inoltre, gli stessi titolari sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Como-Lecco, per il mancato rispetto delle normative relative alla vendita degli articoli presi in esame.

Il Codice del Consumo, prevede infatti che i prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio italiano riportino obbligatoriamente, in lingua italiana sull’etichetta, sul prodotto, sulla confezione o sul foglio informativo, anche “le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica, all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente, ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove possano essere determinanti per la qualità e le caratteristiche merceologiche”. In assenza di queste informazioni, non è possibile considerare il prodotto sicuro e commercializzabile.