OrientaLaMente a Calolziocorte: Un Aiuto per Scegliere le Superiori

Dal 12 al 21 ottobre al Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte si terrà la rassegna “OrientaLaMente - Istruzioni per orientarsi“, organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la Fondazione Santa Maria del Lavello, l’Istituto scolastico Lecco 1 Falcone e Borsellino e l’Ufficio scolastico territoriale. Parteciperanno gli studenti degli istituti scolastici di primo grado, che a gennaio dovranno scegliere la scuola superiore. Una delle novità è l’organizzazione delle serate “I giovedì della rassegna itineranti“, 5 appuntamenti dalle 20 alle 22 dedicati ai genitori e agli studenti sui temi dell’orientamento; il primo il 21 settembre alla sala don Ticozzi, via Ongania 4 a Lecco. La rassegna sarà aperta ai genitori, che nei pomeriggi di sabato 14 e 21 ottobre potranno visitare gli spazi orientativi per dialogare con i docenti. Pa.Pi.