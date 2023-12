Operaio cade da un cassone. È ricoverato in gravi condizioni

Una caduta dall’alto, da un cassone all’interno del cantiere in cui stava lavorando nel primo pomeriggio di ieri, ha ridotto in gravissime condizioni un operaio di 55 anni di Dongo. L’infortunio è avvenuto poco prima delle 14.30 all’interno di un cantiere nell’area della ex Falck, in via Irene Rubini Falck a Dongo. L’esatta dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte del personale specializzato di Ats territoriale, ma è certo che l’uomo è caduto mentre stava scaricando materiale da un furgone, perdendo l’equilibrio. Nell’impatto a terra ha rimediato un trauma alla testa e alla schiena. Il personale del 118 è intervenuto velocemente, chiamato dagli altri operai, ma il medico, a fronte della gravità e delicatezza del quadro clinico che fin da subito è stato evidente, ha fatto intervenire l’elisoccorso di Como. L’operaio è stato medicato in emergenza sul posto, soprattutto per intervenire sulle ferite esterne, e poi stabilizzato e trasportato all’ospedale milanese di Niguarda, dove è ricoverato con prognosi riservata.

Stando a una primissima valutazione, non risulterebbe in pericolo di vita, ma la situazione è comunque considerata molto critica. Ora spetterà ad Ats, come da prassi, stabilire le condizioni di sicurezza adottate dall’operaio e le cause dell’infortunio. Pa.Pi.