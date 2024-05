Open day . Corso di Finanza in inglese

Un pomeriggio per scoprire i corsi di laurea presenti nei due campus dell’Università Cattolica e capire se sono la scelta giusta per il futuro. A partire dalle 14 di oggi, nei due campus di via Trieste e Garzetta di Brescia, gli studenti avranno la possibilità di conoscere i piani di studio e gli sbocchi professionali dei corsi di laurea proposti dalle facoltà attive a Brescia: Scienze della formazione, Lettere e filosofia, Lingue e letterature stranire, Scienze politiche e sociali, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Psicologia, Scienze bancarie. Novità di quest’anno è il nuovo corso di laurea triennale in Business and finance, in lingua inglese, attivato a Brescia dalle facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative e di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il corso unisce le competenze di due facoltà, con l’obiettivo di formare figure professionali altamente qualificata da inserire sia in ambito bancario e finanziario sia nel mondo delle imprese, valorizzando una forte proiezione internazionale. Prevista anche l’attivazione di un programma dual degree con un prestigioso ateneo estero, per consentire il conseguimento di due titoli di studio nel corso del triennio. Nato dall’unione di competenze umanistico-letterarie e linguistiche, è invece il nuovo corso in Tourism Management, sostenibilità e valorizzazione del territorio che intende formare professionisti specializzati nella valorizzazione, gestione e potenziamento delle attività che contraddistinguono il comparto del turismo nelle sue diverse declinazioni.