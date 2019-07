Olgiate Comasco (Como), 17 luglio 2019 - Dopo il grande successo in italiano si prepara a conquistare anche la Francia il libro-testimonianza di Vittore De Carli, presidente dell'Unitalsi Lombarda, "Dal buio alla luce con la forza della preghiera" che la Libreria Editrice Vaticana ha appena tradotto. Il libro racconta l’esperienza di malattia e i 47 giorni di coma affrontati dal giornalista grazie alla forza della fede e della preghiera.

I proventi della vendita del volume sono interamente devoluti al “Progetto dei piccoli” per aprire una casa di accoglienza, per genitori di bimbi ricoverati nelle strutture milanesi, intitolata a Fabrizio Frizzi, volontario a Lourdes. L’Opera è oggi disponibile anche in lingua francese, grazie alle Editions de Béatitudes con un volume dal titolo J’allais voir Dieu. L’expérience de la mort imminente comme transformation intérieure. Il libro ha inaugurato Volti, la nuova collana dell’Editrice Vaticana che «propone delle storie di credenti, di ieri e di oggi, la cui esperienza è fonte di ispirazione, di coraggio, di speranza per gli altri".