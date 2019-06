Como, 23 giugno 2019 - Fine settimana affollato sul lago di Como. Non solo Barack Obama e famiglia, in visita alla villa di George Clooney a Laglio. Sul Lario, a Bellagio, sono approdati anche Chiara Ferragni e Fedez. Ma tra i due eventi non sembra esserci alcun legame. I Ferragnez infatti sono stati ospiti di un matrimonio di amici conosciuti alle Maldive.

Come di consueto, la coppia più social del momento non ha fatto mancare delle foto per immortalare il momento. Le immagini condivise sui profili Instagram della fashion blogger e del cantante sono state tutte accompagnate da frasi romantiche. "In every lifetime, I will find you" ('in qualsiasi vita io troverò te' ndr), ha scritto Chiara accanto ad uno scatto che la immortala in vestito fucsia accanto al marito. "My half" ('la mia metà' ndr) ha risposto Fedez a corredo di una fotografia in cui bacia teneramente sua moglie. Nella terza immagine, una dedica agli sposi: "The most beautiful wedding on lake Como. So happy for you guys" ('il più bel matrimonio sul lago di Como, siamo felici per voi ragazzi' ndr)



Fedez ha indossato, secondo quanto affermato nelle stories di Instagram, la stessa giacca del suo matrimonio. «Gli sta più stretta perché ora è più muscoloso», dice Chiara Ferragni che a sua volta si è presentata con un abito fucsia. Ma la sorpresa è sotto la giacca del cantante. La camicia è infatti è griffata Ferragnez.

