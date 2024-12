Novantenne travolto. Ricoverato a Cantù in gravi condizioni

Stava attraversando la strada quando è stato investito da un’auto che l’ha sbalzato a una distanza di cinque metri. È stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Antonio Abate un uomo di 90 anni che ieri pomeriggio, poco prima delle 17, è stato travolto in via Monte Baldo, nella frazione di Cascina Amata. L’anziano in seguito all’impatto ha riportato un trauma cranico, lesioni al torace e a un arto inferiore. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cantù. È stata soccorsa anche una donna di 58 anni, non è chiaro se conducente o passeggera, trasportata all’ospedale di Cantù, ma in codice verde, con lesioni di lieve entità.