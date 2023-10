Niente sfida di Natale quest’anno tra Como e Cernobbio. Dopo le scintille dello scorso inverno, quando la località turista del Lario aveva soffiato a Como la "Città dei Balocchi", mettendo a disposizione il parco di Villa Erba e registrando il tutto esaurito di presenze e polemiche, quest’anno il sindaco Matteo Monti ha deciso di organizzare un Natale più intimo, e soprattutto senza la disponibilità della villa e del suo parco. Nel bando del Comune si fa riferimento a "eventi multidisciplinari" ma i mercatini natalizi, la pista del ghiaccio, le illuminazioni e gli eventi saranno concentrati in centro paese e sulla riva. "Villa Erba non sarà coinvolta - precisa il sindaco - ma potrà tornare a far parte del nostro progetto in futuro". La dimora che fu di Luchino Visconti è già stata prenotata per altri eventi e l’area del Galoppatoio è indisponibile per i lavori del cantiere per il recupero delle serre. Le iniziative natalizie quest’anno si concentreranno sulla riva che ospiterà il mercatino, in piazza Risorgimento scelto per la pista di pattinaggio, nel giardino di Villa Bernasconi.