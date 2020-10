Il negozio di barberia Euro Asian Salone di via Milano a Como, chiuso per tre giorni, e il pub Black Angel di via Mazzini a Solbiate con Cagno, multato. Due attività sanzionate dalla Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, su 4 visitate durante i controlli per il rispetto delle regole sanitarie anticoronavirus. Le irregolarità riguardano mancanza di mascherine e di prodotti per la disinfezione, tra cui l’igienizzante per le mani della clientela. I controlli si sono intensificati a fronte dell’aumento dei contagi. Pa.Pi.

