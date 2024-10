Narrativa poliziesca . La passione per il delitto ritorna a Villa Greppi

MONTICELLO BRIANZA (Lecco)

Il festival di narrativa poliziesca "La passione per il delitto" raggiunge quota 23 edizioni, e come ogni anno, si prepara ad accogliere una selezione dei migliori autori di narrativa di genere. Domenica 20 ottobre, a Villa Greppi di Monticello Brianza, incontri non stop a partire dalle 11.30, quando sul palco saliranno i primi tre autori con i loro recenti romanzi: Livia Sambrotta, Rosa Teruzzi e Domenico Wanderlingh. L’incontro successivo alle 12.30 sarà invece con Piero Colaprico, Paolo Moretti e il sostituto procuratore milanese Cecilia Vassena, per parlare di cronache vere e immaginate. Come sempre, la pausa delle 13.30 offerta al pubblico, è un appuntamento fisso con il risotto giallo e con cibo a tema, rigorosamente cromatico in omaggio al festival. Gli incontri riprenderanno alle 14.30 con Bruno Morchio, il duo Antonio Paolacci e Paola Ronco e Filippo Venturi. Il quarto appuntamento della giornata, alle 15.30, vedrà sul palco Gian Andrea Cerone, Gaspare Grammatico e Valerio Varesi. Ancora due gli incontri prima di avviarsi verso al fine dell’edizione 2024: 16.30 si prosegue con Emilio Martini, pseudonimo delle sorelle Elena e Michela Martignoni, assieme a Marina Visentin "Aurora" e Salvo Barone. Infine chiude la lunga giornata di racconti gialli e noir, alle 17.30, il dialogo tra Umberto Montin, Vittorio Nessi e Maurizio Pratelli. Anche in questa edizione il festival si arricchisce di una collaborazione artistica significativa: in mostra, nelle sale del granaio, "Il colore giallo" di Armando Fettolini. La mostra, ideata ad hoc per il festival, oltre a raccontare l’ultima ricerca artistica di Armando Fettolini, presenta anche alcune sue opere di diversi periodi, pensando a un’affinità elettiva con un autore di gialli. Quest’anno la manifestazione si presenta al pubblico con una nuova formula, concentrata nella sola giornata di domenica 20 ottobre, che vuole andare incontro al pubblico, presentando tutti gli autori nel giorno e negli orari che negli anni si sono dimostrati più approcciabili.

Il festival "La passione per il delitto" è organizzato dall’omonima associazione e dal Consorzio Brianteo Villa Greppi. Per seguire gli incontri non è necessaria la prenotazione.