Museo in erba di Lugano. Gli anni di crescita sono 25

Da domenica 30 novembre al 15 giugno, il Museo in erba di Lugano presenta la mostra "A come albero. A come arte", un doppio percorso interattivo ideato dall’Espace des inventions di Losanna e dal Museo in erba in collaborazione con Roland Besse. La mostra è arricchita da un ricco programma di laboratori tra arte e natura e sono previsti incontri con artisti, oltre a eventi per festeggiare un importante traguardo, i 25 anni del Museo. "L’albero è riparo, ombra, ossigeno, vita – spiegano gli organizzatori - È davvero difficile pensare alla nostra esistenza senza gli alberi e la doppia mostra proposta dal Museo in erba è un invito a scoprire queste creature speciali cui dobbiamo tanto: conoscerli e capirne l’importanza è fondamentale per i bambini che dovranno prendersene cura più di quanto non abbiamo fatto noi finora". Un albero è un universo meraviglioso, che può essere guardato da tanti punti di vista. L’occhio scientifico guida nel classificarlo, nel dare i nomi alle parti che lo compongono, nel capire come è fatto, come nasce, cresce, muore. L’occhio artistico, invece, guarda l’albero come una fonte di ispirazione, un soggetto da ritrarre nel dettaglio oppure di cui carpire l’"anima", i colori, le sfumature, il passaggio delle stagioni. L’occhio dei bambini vede l’albero come un amico, un compagno di giochi. Nel percorso "A come albero" le postazioni interattive coinvolgono i sensi e l’immaginazione. Le postazioni-gioco sono alberi con riproduzioni di opere al posto delle foglie: c’è l’albero dei suoni, delle emozioni e un’alberoteca con materiali da indovinare.