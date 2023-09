Morta prima delle nozze a Bergamo: l'ultimo saluto a Sara con l'abito da sposa

BERGAMO

La data delle nozze era già stata fissata: 1° settembre. Il coronamento di un sogno, quello di Sara Viscardi (foto), 39 anni. Il sogno d’amore con Francesco Campanella, 43 anni, originario di Patti, in provincia di Messina, l’uomo con cui aveva condiviso un pezzo della sua vita. Sara era scesa in Sicilia accompagnata dai suoi genitori, Patrizia e Marcello, molto conosciuti a Riva di Solto perché da anni gestori del ristorante Zù. Ma all’altare non è mai arrivata. Sara aveva scoperto qualche mese prima di essere malata, ma le sue condizioni sembravano stabili, e quindi la decisione di procedere con l’organizzazione del matrimonio. Invece quelli che dovevano essere giorni felici si sono trasformati in un dramma, un dolore profondo e lacerante. Un paio di giorni prima di convolare a nozze Sara si è sentita male ed è stata portata d’urgenza all’ospedale di Patti e successivamente a quello di Messina dove era stata sottoposta a un intervento chirurgico. Ripresasi la 39enne non voleva rinunciare al matrimonio, solo aveva deciso di posticipare la data al 10 settembre. Ma quando il destino si mette di traverso. Il giorno prima del fatidico sì all’altare, Sara si sente di nuovo male e viene ricoverata in ospedale e stavolta per lei non c’è stato nulla da fare. Martedì alle 22 il suo cuore ha cessato di battere. Tutti i progetti spazzati via in un amen. Dalla Sicilia la terribile notizia della morte della 39enne è stata diffusa dai genitori di Sara. "Tra i medici lascia il ricordo di una ragazza gentile – ricorda il papà Marcello, una ragazza sorridente, umile, fiduciosa di poter celebrare il suo matrimonio con Francesco con cui aveva condiviso tanti sogni. L’abbiamo vestita con l’abito bianco di nozze, come avrebbe desiderato". Il funerale sarà celebrato sabato alle 15 nella chiesa di San Nicola dal parroco don Alessandro. F.D.