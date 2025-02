Molestava i passanti col cane. Como, arrestato senzatetto

Resistenza a pubblico ufficiale, violazione del divieto di dimora e ubriachezza molesta. Vincenzo Frontera, senza fissa dimora di 32 anni che vive abitualmente in centro città con il suo cane di razza Amstaff, è stato arrestato dalla Squadra Volante giovedì pomeriggio, intervenuta con due pattuglie in via Maurizio Monti, dove Frontera, con il suo cane al seguito, molestava i passanti. Oltre a diverse sanzioni rimediate per condotte simili, alcune settimane fa era già stato raggiunto da un ordine di divieto di dimora in quella zona firmato dal Gip. Alla vista dei poliziotti ha iniziato a gridare, per poi prendere a calci l’auto degli agenti trascinandone a terra uno. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ha patteggiato 6 mesi di reclusione con pena sospesa. Il cane è stato affidato al canile di via Stazzi a Como.