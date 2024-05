Miro Radici e Radici Group: "Due aziende differenti"

Errata corrige. Nell’articolo “Operazioni finanziarie spregiudicate e fallimento. Fra i sei imputati a processo anche Nicola Radici“, pubblicato su Il Giorno dell’8 maggio 2024, è stato erroneamente riportato che Miro Radici sia legato all’azienda Radici Group. Miro Radici non ha collegamenti con Radici Group e Miro Radici Spa e Radici Group sono aziende diverse con proprietà differente. Ci scusiamo con i lettori. L’articolo riguardava la Miniliner srl, compagnia aerea del comparto merci con sede a Grassobbio fallita nel 2015. Dal 2011 ha preso le mosse una lunga vicenda giudiziaria, con la prescrizione che ha falcidiato 11 dei 13 capi di imputazione. Sono sopravvissuti solo la bancarotta fraudolenta e la responsabilità amministrativa-penale. Per l’accusa gli imputati con le loro manovre avrebbero causato un dissesto finanziario alla Miniliner non inferiore ai 4,7 milioni. Il pm Marchisio nella requisitoria ha accennato alla provvista di titoli spazzatura da cui sarebbero arrivati 50 milioni di dollari serviti a ricapitalizzare - fittiziamente, per l’accusa - i bilanci di Miniliner.