Miniartextil, la mostra di arte tessile in corso fino al 9 febbraio, in collaborazione con il Cinema Astra, organizza martedì 30 gennaio alle 20.45 la proiezione del pluripremiato film Metamorphosis, opera del 2022 del regista Michele Fasano, che sarà presente in sala. Ispirandosi alla favola persiana “La conferenza degli uccelli“, scritta dal mistico persiano sufi Farid al-Din Attar, il film narra del viaggio di un stormo di uccelli verso la montagna di Kath, dimora del Re Simourgh, che potrà soddisfare le risposte alle loro domande. Il film che alterna tecniche di animazione a immagini reali, è un viaggio di grande suggestione audiovisiva.