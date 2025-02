Minaccia un impiegato e insulta i poliziotti. Ventottenne arrestato

Ha tentato una rapina a un impiegato del polo universitario di via Valleggio. Al rifiuto di consegnare i soldi, ha gettato dalle scale una stampante da 5mila euro. Quando la Volante lo ha bloccato, Ivan Ferrera, 28enne che si era allontanato da una comunità di Bergamo, ha insultato gli agenti. È stato arrestato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per danneggiamento aggravato, invasione di edifici, rifiuto a fornire le proprie generalità e oltraggio aggravato: processato per direttissimo, ha ottenuto un rinvio del processo, ed è stato portato in carcere in custodia cautelare.