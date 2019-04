Merone (Como), 8 aprile 2019 - Un premio a Il Corazziere per i suoi 100 anni quello tributato da Regione Lombardia che ha riconosciuto al ristorante fondato nel 1919 sulle rive del Lambro il titolo di locale storico. "La storia di questo ristorante è legata alla figura di Giuseppe Camesasca . si legge nella motivazione del premio consegnato al nipote Andrea Camesasca dal presidente del Consiglio Regionale, Alessandro Fermi e dall'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli - Quel giovane di belle speranze che nel 1910, vista la sua eccezionale statura, decide di arruolarsi nel Corpo dei Carabinieri Reali, i cosiddetti Corazzieri. Destinato al Palazzo del Quirinale, al servizio di Vittorio Emanuele III, si merita fra l’altro un encomio solenne per aver sventato a Roma un attentato alla coppia reale. Terminata la carriera militare, il Camesasca si trasferisce in Brianza dove, nel 1919, insieme alla moglie Concetta apre una trattoria sulle rive del Lambro, l’Osteria dei Pescatori. Subito famosa per l’omone alto quasi due metri che la gestisce, oltre all’ottima qualità dei cibi, il nome del locale diventa quasi subito quello di oggi: Il Corazziere. Con il figlio Armando, Il Corazziere diventa una delle strutture più rinomate della zona ed una fra le realtà gastronomiche più apprezzate della Lombardia".

Premiata come attività storica anche la Alimentari Castagna, aperta dagli inizi del '900 ma la cui attività è stata documentata dal 1948 e l'edicola Ripamonti di Erba, fondata nel 1968 e frequentata da scrittori come Enzo Biagi, Walter Bonatti, Camilla Cederna e Gianni Brera che insieme ai giornali vi acquistavano anche i libri.