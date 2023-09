Menu Dop nella refezione della scuola di Dervio: pranzo stellato a Km 0

Pranzo a scuola a Dervio degno di un ristorante stellato. Il servizio di refezione scolastica è stato affidato agli operatori della cooperativa Larius, che si sono aggiudicati l’appalto perché hanno assicurato che prepareranno le portate direttamente nella cucina dell’asilo del paese da dove poi verranno distribuite anche negli altri plessi, utilizzeranno prodotti a Km 0, proporranno piatti a base di alimenti Dop, Igp e provenienti da coltivazioni biologiche. Garantiranno inoltre menù per chi ha intolleranze alimentari o deve seguire diete sanitarie, per gli alunni vegetariani e vegani e per chi non mangia alcuni cibi per motivi religiosi. "Abbiamo puntato sulla qualità, non sull’economicità", spiega il sindaco del Comune lariano Stefano Cassinelli.

D.D.S.