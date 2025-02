Maxi finanziamento a Neutalia. Lavori sul termovalorizzatore: "Puntiamo all’economia green"

Ha ottenuto 32,6 milioni di euro dopo aver concluso con successo un’operazione di project financing Neutalia, la società benefit che gestisce il termovalorizzatore di Busto Arsizio. "Questo finanziamento nasce da un percorso di approfondimento che conferma il buono stato di salute di Neutalia validato anche dagli istituti bancari – spiega la presidente Laura Mira Bonomi –. Grazie al supporto infatti di Bper, Banca Bpm, Finlombarda e Sace, unitamente al sostegno non trascurabile dei nostri soci, realizzeremo gli interventi d’innovazione e di sviluppo dell’impianto previsto nel piano industriale. È l’inizio di un cammino complesso e virtuoso che integrerà termovalorizzazione ed economia circolare con la nostra fondamentale missione di società benefit".

Con il maxi finanziamento la società potrà rimettere a nuovo il proprio impianto e completare gli interventi già enunciati nel piano industriale 2023-2047. L’operazione di finanziamento è un sustainability linked loan e ha visto inoltre la partecipazione di Sace attraverso il rilascio della Garanzia Archimede, strumento introdotto dalla legge di bilancio 2024 per supportare i nuovi investimenti delle imprese italiane in innovazione, infrastrutture e transizione sostenibile, con l’obiettivo di stimolare la competitività e la produttività del sistema Paese. "Il piano – sottolinea l’amministratore delegato di Neutalia Michele Falcone – si fonda su un programma d’investimenti complessivo da 112 milioni di euro volto a sostenere l’economia circolare e la decarbonizzazione. Nei prossimi anni puntiamo infatti a generare valore per il territorio e la comunità e creare le condizioni per una progressiva autonomia energetica, andando a integrare riduzione e monitoraggio costante delle emissioni grazie all’installazione di dispositivi tecnologici all’avanguardia". Neutalia e i suoi soci, oltre alle prestazioni dell’impianto, potranno migliorare la gestione integrata dei rifiuti.

Ro.Can.