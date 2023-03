Maxi antenna Raccolta firme per bloccarla

Oltre trecento firme per dire no alla possibile installazione di un’antenna telefonica alta 30 metri in località Dorga, frazione di Castione della Presolana, in un’area residenziale di proprietà comunale, via Bucaneve, dove ci sono numerose abitazioni ed esiste uno spazio verde in cui sono soliti giocare numerosi bambini. Le hanno raccolte residenti e villeggianti di via Bucaneve, circa un centinaio di famiglie. Nei prossimi giorni saranno consegnate al sindaco Angelo Migliorati. "Il nuovo impianto - spiega l’avvocato Roberto Tomirotti, di Milano, uno dei proprietari delle abitazioni di via Bucaneve -, secondo la documentazione che abbiamo visionato, prevede anche il taglio di alcune piante, sono già state segnate con un bollino arancione. L’antenna sarebbe molto vicina alle case e questo ci preoccupa. La nostra non è una posizione di preclusione verso la tecnologia, semplicemente secondo noi via Bucaneve non è il luogo adatto per posizionare un’antenna di 30 metri tra edifici di due, tre piani. L’auspicio è che il Comune possa valutare attentamente la situazione prima di prendere decisioni". Il sindaco di Castione, Angelo Migliorati, dal canto suo, spiega come in verità non ci sia in essere ancora alcuna richiesta ufficiale di concessione dell’area e che comunque l’amministrazione si riserverà di valutare tutte le variabili.M.A.