Mattone d’oro, la città cresce ancora

Si conferma d’oro il mattone a Como dove il prezzo medio al metro quadro è di 2.922 euro, il terzo dopo Milano e Monza, che guidano la classifica regionale rispettivamente con 5.466 euro al metro quadro e poco più di 3mila euro al metro. Nel caso di Como l’aumento nell’ultimo anno è stato del 7,3% e comunque il prezzo fa riferimento a una media di tutta la città, senza tener conto delle quotazioni degli immobili vista lago o in città murata dove i prezzi superano anche i 5mila euro al metro quadro.

Secondo le stime di Immobiliare.it l’area più cara per affittare alle spalle di Milano è il comune di Como, in crescita del 7,6% tra marzo 2024 e marzo 2025 e attualmente poco sopra i 15 euro al metro quadro. Il mercato immobiliare comasco tiene anche grazie alla diminuzione dei tassi che ha portato a una crescita dei mutui e alla spinta del turismo, anche se rispetto al passato l’offerta è un po’ inflazionata e in tanti stanno riconsiderando la possibilità di tornare all’affitto tradizionale anziché destinare seconde e terze case al mercato AirB&B.

Per il 2025 il mercato di Como e provincia dovrebbe confermarsi in espansione: si stima un incremento del 5% nella richiesta di mutui ipotecari. Il capoluogo potrebbe raggiungere un lusinghiero 3,5% nelle transazioni immobiliari, trainate dalla domanda di abitazioni residenziali. I player del mercato prevedono che il settore turistico continuerà a influenzare il mercato immobiliare locale, dato il maggior interesse per le seconde case e le proprietà destinate agli affitti brevi. L’attrattività del lago di Como e il status di meta di lusso una volta di più si confermano un plus anche per il mercato immobiliare.