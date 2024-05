Mariano Comense, incendio alla Colombo: le fiamme nate da un compattatore

Mariano Comense, 20 maggio 2024 - Cinque squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a Mariano Comense in via Alla Valle, zona Casdcina Amata, nella sede della ditta Colombo, attiva nel settore ambientale, per domare un incendio che ha interessato un compattatore di rifiuti e gli ingombranti annessi.

In posto è presente anche il 118 in via precauzionale nel caso qualcuno dovesse respirare i fumi, assieme ai carabinieri per le verifiche del caso, e a personale tecnico dell’Arpa, che farà accertamenti sulle eventuali tossicità dei fumi. Al momento non è ancora stato accertato cosa abbia fatto scattare il rogo, in attesa di rimettere in sicurezza l’area e poi procedere a individuare il punto di innesco.