Maltrattamenti. Condannato a nove anni

Insulti continui e denigranti, botte fino a colpirla con calci in faccia, ma anche violenze sessuali, commesse anche in presenza della figlia di 10 anni quando l’uomo, 39 anni originario del Bangladesh, immobilizzava la moglie e la obbligava a subire rapporti. Oppure la colpiva con schiaffi perché si intrometteva nel tentativo di difendere la madre. Fatti avvenuti fino al 2022, quando la donna si era rivolta ai carabinieri per denunciare il marito, che ora è stato condannato a 9 anni e 6 mesi di carcere.