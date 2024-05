Maltempo e un fungo: crolla lo storico cedro

Avrebbe potuto abbattersi su auto o pedoni: probabilmente a causa del maltempo è caduto lo storico cedro del Libano che si trova in via Statuto, vicino al Tempio Votivo di Bergamo. Non ha causato nessun ferito; sul posto i vigili del fuoco della centrale di Bergamo. L’episodio poco dopo le 14. L’albero, alto una quindicina di metri, era collocato nell’area verde davanti al Tempio. Da un primo sopralluogo dei tecnici del Comune, la base era intaccata da un fungo, che l’ha indebolita. Tronco e rami hanno bloccato la strada, occupando entrambe le carreggiate, in pieno centro cittadino vicino al comando provinciale e all’Accademia della Guardia di Finanza, negli spazi degli ex Ospedali Riuniti. La strada è stata chiusa per rimuovere l’albero e poi riaperta dopo che è stata bonificata.

F.D.