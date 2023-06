Malati oncologici, nuovo acceleratore lineare

Un’arma in più in ospedale a Lecco contro i tumori per curare i malati oncologici. È un’arma potente che riduce i danni collaterali, al momento unica in Italia: è l’acceleratore lineare Elekta Versa HD. L’acceleratore lineare è una attrezzatura che produce radiazioni di alta energia per trattare pazienti con diverse tipologie di tumore.

Circa il 70% dei malati oncologici viene sottoposto ad un ciclo di radioterapia. Il nuovo acceleratore lineare è stato acquistato con fondi del Pnrr: è costato 1 milione e mezzo, a cui si aggiungono i costi di altri strumenti connessi e di formazione di chi lo usa. Il numero di pazienti trattati nel corso dell’anno è progressivamente aumentato con oltre 770 casi del 2022. "Con i nuovi acceleratori saremo in grado di rispondere a quasi tutte le tipologie di trattamento per garantire risultati sempre più importanti nella cura dei nostri pazienti – spiega Antonio Ardizzoia, direttore del Dipartimento di Area Medica dell’Asst di Lecco -. Dal 2019 trattiamo pazienti con tecniche sempre più avanzate ed innovative, che consentono maggior controllo della malattia, più risultati clinici con minori effetti collaterali. La possibilità di cura dei tumori è significativamente migliorata. Un numero sempre maggiore di tumori può essere guarito o comunque curato per lunghi periodi mantenendo una buona qualità di vita"."L’apparecchiatura di ultima generazione è gemella di quella installata nel 2019, naturalmente con gli aggiornamenti informatici di questi quattro anni – aggiunge Carlo Pietro Soatti, primario di Radioterapia e coordinatore di Airo, Associazione di Radioterapia ed Oncologia clinica Lombardia -. Abbiamo anche acquisito un nuovo sistema che controlla i movimenti del paziente e il suo posizionamento. Permette seguire i movimenti respiratori, consentendo di erogare raggi solo nel momento preciso in cui il tumore passa esattamente sotto il fascio di radiazione". D.D.S.