Maccio è luogo dello Spirito. Santuario, il sì della diocesi

Dopo quello dei fedeli, che non hanno mai avuto dubbi, è arrivato anche il riconoscimento del vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, che ha ufficializzato "l’esperienza spirituale" legata al Santurio Santissima Trinità Misericordia di Maccio di Villa Guardia. La diocesi ha riconosciuto, come già aveva fatto il 17 maggio scorso il Dicastero per la Dottrina della Fede, "molti segni di un’azione dello Spirito Santo", concedendo il “nulla osta” per "apprezzare il valore pastorale" e "promuovere la diffusione di questa proposta spirituale". Vietato, almeno per ora, parlare di miracoli, perché non vi è "alcuna certezza sull’autenticità soprannaturale del fenomeno". Ugualmente però l’esperienza spirituale nel santuario diocesano è " è ricca di elementi positivi nei quali si possono scorgere dei segni di un’azione dello Spirito Santo per il bene dei fedeli". Una storia iniziata nel 2000 attraverso l’esperienza di fede e di preghiera di Gioacchino Genovese, insegnante, sposato e padre di due figlie, molto attivo nella vita parrocchiale, che iniziò a udire una voce interiore nei momenti di preghiera. Le indicazioni ricevute sono state trascritte in quaderni e riferire al confessore e, in seguito, all’autorità della Chiesa. In Vaticano hanno studiato con molta attenzione queste "visioni intellettuali", interpretate come una viva presenza del mistero della Santissima Trinità.

A partire dall’anno 2005, la “Voce interiore” chiede che la preghiera coinvolga anche altre persone, attraverso novene di adorazione e supplica vissute in orari serali, nella chiesa parrocchiale e sotto la guida dei sacerdoti della parrocchia. Proprio questi momenti prolungati di preghiera pubblica hanno contribuito a far conoscere il nome del Santuario anche nei paesi vicini e in questo contesto, nel periodo che va dall’ottobre 2009 al giugno del 2010 l’altare della chiesa, un blocco unico di serpentino scuso della Val Malenco, ha iniziato a trasudare acqua. Adesso al Santuario di Maccio anche per la Diocesi di Como potranno svolgersi pellegrinaggi aperti a tutti i fedeli, come quello in programma il prossimo 14 agosto per la celebrazione dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.