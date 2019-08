Lurago Marinone (Como), 23 agosto 2019 - E' stato allontanato dalla casa che aveva trasformato in una prigione per la moglie un quarantaquattrenne cittadino marocchino allontanato da Lurago Marinone in adempimento di una misura cautelare decisa del Tribunale di Como. Un inferno denunciato nel marzo scorso dalla moglie, stanca di subire le minacce e le vessazioni del marito che aveva reso la sua vita impossibile. Ieri a suonare al campanello si sono presentati i carabinieri di Appiano Gentile che hanno allontano l'uomo dalla casa familiare notificandogli il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie.

Al marito non è rimasto che allontanarsi da Lurago Marinone dove non potrà più fare ritorno, pena l'arresto.