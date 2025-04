Lurago d'Erba, botte e minacce al padre per i soldi per la droga: arrestato 36enne

Lurago d’Erba (Como), 18 aprile 2025 – Da almeno tre anni, umiliava e maltrattava il padre, con il quale conviveva. Una situazione irrisolvibile, che negli anni non ha mai dato segni di miglioramento.

Al contrario, il figlio, 36 anni residente a Lurago d’Erba, continuava a vessare l’anziano genitore, un pensionato di 72 anni, costretto ogni giorno a subire ingiurie, minacce e violenze fisiche, con un unico scopo: ottenere denaro per l’acquisto di stupefacenti. Una situazione drammatica, a cui ora hanno posto fine i carabinieri della stazione di Lurago, che hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti del trentaseienne.

Il provvedimento, chiesto dagli stessi militari in quanto ritenuto unica misura adatta a tutelare la vittima, e accolto dal magistrato, si è basato sugli elementi raccolti durante le indagini, che hanno consentito di ricostruire le condotte dell’indagato, i maltrattamenti che riservava al padre, raccogliendo così gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’arrestato. L’uomo è stato quindi prelevato dalla sua abitazione, portato in caserma per la notifica del provvedimento, e poi trasferito in carcere al Bassone di Como, dove ora dovrà affrontare l’interrogatorio di garanzia con il giudice che ha firmato la misura cautelare.